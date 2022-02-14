Üye Girişi
Son dakika haber... Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

14.02.2022 13:56
Son dakika haber... Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haber... Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yolcu olarak bulunan kadının üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yolcu olarak bulunan kadının üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce merkeze bağlı Mahmure köyü Melenpark mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan Bayraktar Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Jandarma ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. isimli kadının üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu kullanma aparatı, 7 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 1 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan H.A., İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement