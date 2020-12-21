Jandarma en uzun gecede de görevde - Son Dakika

Jandarma en uzun gecede de görevde

21.12.2020 21:18

Yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan jandarma timleri yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevinin başından ayrılmadı.

Yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan jandarma timleri yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevinin başından ayrılmadı. Elazığ'da jandarma timleri sokak hayvanlarını unutmayarak belirledikleri noktalara mama bıraktı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da görev yaparak huzur ortamını sağlamaya devam ediyor. Ekipler, kırsal alanlar ve tarihi bölgelerdeki sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra pandemi sürecinde de devriye gezerek hem asayişi sağlıyor hem de sokak hayvanlarını besliyor. Özellikle 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde sahada polislerle birlikte görev alan jandarma ekipleri gönüllere dokunmuştu. Jandarma, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da medeniyetler beşiği olarak bilinen kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi'nde vatan nöbeti tutarken, her gün akşam devam eden kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmiyor. - ELAZIĞ

Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde
Jandarma en uzun gecede de görevde

Jandarma, Elazığ, Aralık, Mama, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Jandarma en uzun gecede de görevde - Son Dakika


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