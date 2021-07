Son dakika haber: Jandarma, faili meçhul hırsızlık şüphelisini DNA örneği ile buldu - Son Dakika

Eskişehir'de bir maden işletmesinden yaklaşık 50 bin TL değerinde motorin ve bakır elektrik kablosu çalan şahıs, jandarma tarafından elde edilen DNA örneğinden bulunarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ekim 2020 tarihinde Sivrihisar İlçesi Böğürtlen Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bulunan araç ve binalardan yaklaşık 50 bin TL değerinde motorin ve bakır elektrik kablosu kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayın peşini bırakmayan Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, olay yerinden elde edilen DNA profili sayesinde hırsızlığın şüphelisinin M.Y. olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelinin Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi. Bunun üzerine şahsın C. Savcısı tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle ifadesi alındı. İfadenin ardından şüpheli M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR