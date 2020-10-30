Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Şanlıurfa'da

Son dakika gündem haberine göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Helikopterle Şanlıurfa'ya gelen Çetin'i Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş karşıladı. Valiliğe geçen Orgeneral Çetin, bir süre Vali Abdullah Erin ile görüştü. Çetin'in sınır karakollarında incelemelerde bulunacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

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