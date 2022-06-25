Son dakika haber... ÇANAKKALE - Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde konser verdi - Son Dakika
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Son dakika haber... ÇANAKKALE - Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde konser verdi

25.06.2022 15:38

Son dakika haberleri... Çanakkale Şehitler Abidesi alanında, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince konser verildi.

Çanakkale Şehitler Abidesi alanında, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince konser verildi.

Bir dizi etkinlik için kente gelen birlik, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde "Çanakkale geçilmez" temasıyla konser düzenledi.

Bölgeyi ziyarete gelenler, mehteran birliğinin konserine ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

Vatandaşlar çalınan marşlara eşlik edip, cep telefonlarıyla konseri görüntüledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ÇANAKKALE - Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ÇANAKKALE - Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde konser verdi - Son Dakika
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