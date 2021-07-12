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Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 912 öğrenci alınacak - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 912 öğrenci alınacak

12.07.2021 00:49
Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 912 öğrenci alınacak, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 12 Temmuz Pazartesi başlayıp, 8 Ağustos Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olması ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular) isteniyor. Mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacak.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

Sahil Güvenlik, Astsubay, Jandarma, Subay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 912 öğrenci alınacak - Son Dakika


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