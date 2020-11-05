Son dakika haber: Jandarma İzmir'deki depremzedelere desteğini sürdürüyor

Son dakika gündem haberine göre Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir'de 30 Ekim'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çadır kentlere yerleştirilen depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir'de 30 Ekim'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çadır kentlere yerleştirilen depremzedelere destek olmaya devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çadır kentleri ziyaret ediyor, vatandaşların sıkıntılarının çözümüne yardımcı oluyor. Aralarında kadın astsubayların da olduğu jandarmalar, çocuklarla da ilgileniyor. Ziyaretlerde çocuklara, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak hediye ediliyor.

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