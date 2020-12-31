Son dakika haber: Jandarma kapı kapı dolaşıp KADES'i tanıttı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı ekipler, kapı kapı dolaşarak, şiddete maruz kalan kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Salihli'de jandarma ekipleri aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların daha rahat ihbarda bulunabilmesi için geliştirilen KADES hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve uygulamanın daha etkin, doğru zamanda kullanılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Durasıllı Mahallesindeki evleri tek tek dolaşan ekipler, kadınlara uygulamanın kapsamı, nasıl ve ne zaman kullanılacağı hakkında bilgiler verirken, kadınların cep telefonlarına KADES programının indirilmesi sağlandı.

Jandarma ekipleri, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet gibi olayların başlarına gelmesi durumunda cep telefonuna yüklenen uygulama ile kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. - MANİSA