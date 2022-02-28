Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı

28.02.2022 11:57
Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de Jandarma ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl'de Jandarma ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Merkez Dikme Köyündeki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezinde, vatandaşlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluğun Sorumlulukları ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Uygulamasını tanıttı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmeler yaptı. - BİNGÖL

Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı

YORUMLAR
500
Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı BİNGÖL'DE HESAREK KAYAK FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ BİNGÖL'DE HESAREK KAYAK FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ

Kayak Merkezi, Jandarma, Bingöl, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:03:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement