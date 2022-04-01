Son dakika haber... Jandarma komandolar Amanoslar'da terör örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Jandarma komandolar Amanoslar'da terör örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor

01.04.2022 12:31
Son dakika haber... Jandarma komandolar Amanoslar'da terör örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor

Gelen son dakika haberine göre Hatay İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı timler, Amanos Dağları'ndaki terör operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Hatay İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı timler, Amanos Dağları'ndaki terör operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Amanos Dağları'ndaki terör hedeflerini "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, teröristlerin eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak, huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla yürütülen terör operasyonlarında, Hatay İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesindeki "Ufuklar" ve "Arslanlar" timi görev alıyor.

Karargahta yapılan bilgilendirme sonrası Komando Marşı'nı okuyup zırhlı araçlara bölgeye intikal eden jandarma komandolar, gece gündüz, yaz kış demeden terörle mücadele ediyor.

Komandolar, ormanlık ve sarp arazilerde yürüttükleri operasyonlarda ileri teknoloji insansız hava araçları da kullanıyor.

Terör hedeflerini kısa sürede yok etme yeteneğine sahip yerli STM Kargu kamikaze dronla bölgede faaliyetlerini sürdüren timler, gerçek zamanlı görüntü işleme yeteneği ve platforma yerleştirilmiş makine öğrenme algoritmaları sayesinde statik veya hareketli hedeflere karşı etkili şekilde kullanılabilen, acil durumlarda kendini imha özelliği bulunan yerli dronla başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kullandıkları yerli ve milli silahlar ile mühimmat ve teçhizatlar da komandoların zorlu coğrafyadaki hareket kabiliyetini artırıyor.

Amanos Dağları'nda son bir yılda PKK'lı teröristlere ait 50'den fazla sığınağı bulan timler, çok sayıda patlayıcı, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilen sığınıkları bir daha kullanılmamak üzere imha ediyor.

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Amanos Dağları, Jandarma, Komando, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Jandarma komandolar Amanoslar'da terör örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Jandarma komandolar Amanoslar'da terör örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor - Son Dakika
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