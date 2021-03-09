Son dakika haber | Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
09.03.2021 00:08
Edinilen son dakika haberine göre - Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.
- Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Eskişehir Seyitgazi karayolu 10'uncu kilometredeki kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı ve karanfil hediye edildi.
Özellikle kadın jandarma personellerinin bulunduğu kontrol noktasında, araçlarında yolculuk yaparken beklenmedik şekilde hediye karanfillerini alan kadınlar güzel dilekleriyle karşılık verdi.
Son Dakika Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı