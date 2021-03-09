Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Eskişehir Seyitgazi karayolu 10'uncu kilometredeki kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü ' kutlandı ve karanfil hediye edildi.

ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.

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