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Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı

08.02.2022 17:02
Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması ile Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından başta okul çevresi olmak üzere düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulaması çok sayıda işyeri, araç ve şahıslar üzerinde GBT sorgusu yapıldı.

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması ile Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından başta okul çevresi olmak üzere düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulaması çok sayıda işyeri, araç ve şahıslar üzerinde GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamaya Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 407 Jandarma personeli katıldı.

Uygulamada; 225 okul çevresi, 105 metruk bina, 13 internet salonu, 234 kahvehane, 127 park-bahçe, 187 büfe, 158 çeşitli işletme ve 870 servis aracı kontrol edilirken, 4bin 425 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen 37 sürücüye 19 bin 947 TL idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilirken, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri denetimin yanında okullarda da öğrencilere 'Çocuk' isimli kitap dağıtımı yapıldı. - MUĞLA

Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı
Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı
Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı
Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı

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Jandarma, Tragger, Muğla, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Jandarma'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 20 şahıs yakalandı - Son Dakika
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