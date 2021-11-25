Son dakika... JANDARMA, YOLCU OTOBÜSLERİNDE KADES'İ TANITTI - Son Dakika

Görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor! Asgari ücret zammı için Bakan'dan bir olumlu mesaj daha

TOKAT'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tokat- Turhal Karayolu üzerinde uygulama noktasında şehirlerarası yolcu otobüslerinde KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışma yapıldı. Durdurulan otobüslerde bulunan yolculara KADES hakkında bilgi verildi. Ayrıca yolculara turuncu kurdele hediye edildi.

Yolculardan Demet Yıldız, Jandarmanın konu ile ilgili bilgilendiriyor olması çok güzel. Böyle bir uygulama var ama insanlar bunun bilincinde olmayabilirdi. Jandarmanın bunu anlatması çok güzel dedi.