Son dakika haber... JANDARMA ŞEHİT ANNESİNİN FINDIKLARINI TOPLADI

İSTANBUL'da 1988 yılında şehit düşen Engin Demiroğlu'nun annesi Zühre Demiroğlu (76) Bartın'da köyde bulunan fındıkları jandarma ekipleri tarafından toplandı. Zühre Demiroğlu, Jandarmalarım geldiler. Allah razı olsun bin kere. Onlar bana yardım ediyorlar. Çok sevindirdiler beni. dedi.

İstanbul'da Kara Kuvvetler Komutanlığında askeri görevini yerine getirirken 1988 yılında şehit düşen Engin Demiroğlu'nun Bartın'da yaşayan annesi Zühre Demiroğlu geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri ziyaret etti. Ziyarette şehit annesi Ulugeçitambarcı köyünde bulunan fındık bahçesindeki fındıkların toplayamadığını belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, köye giderek şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun fındıklarını 20 jandarma 2 gün boyunca toplayarak, şehit annesine yardım etti. Jandarma ekipleri ayrıca Engin Demiroğlu'nun şehit mezarının temizlenmesine de yardımcı oldu.

JANDARMA ŞEHİT ANNESİNİN FINDIKLARINI TOPLADI

Jandarmaların fındıklarını toplamalarından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Şehit annesi Demiroğlu, Jandarmalarım geldiler Allah razı olsun bin kere. Onlar bana yardım ediyorlar. Çok sevindirdiler beni. Engin Demiroğlu 65 doğumluydu. İstanbul'da yaptı. 5 aylıkken Kartal Maltepe'de orada şehit oldu. Çok sevindirdiler beni. Çok sevinçliyim. Bartın'a evime geldiler beni aldılar götürdüler buraya. Muntazam temizliğini yaptılar. Fındıkların içini, alt yanı bahçeyi. Buralar çok pisti. Girilecek durumda değildi burası yani. Buraları temizlediler, biçtiler, yaptılar, ettiler. Bugünde fındık toplamaya geldiler.

ŞEHİT'İN MEZARINI TEMİZLEDİLER

Jandarma Komutanı, Valiler geldiler yanıma. Konuşturdular, ' Jandarma komutanı senin fındıklarını toplatıvereceğim' dedi. Hatta bana baston getiriverdi. Ben çok sevindim. Ne yapacağımı da bilemiyorum yani sevinçten. Allah bin kere razı olsun. Jandarmada Allah razı olsun mezarlıktan şehit oğlumun yanından geçerken onun mezarında otlar varmış. Bir insan görmüşler orda. O insana otları biçtirmişler. Mezarı temizlettir ivermişler. Gece gündüz dua ediyorum. Beni çok sevindirdiler. Çok sevinçliyim çok, çok. Benim oğlum şehit oldu 34 sene oldu kaybolalı. Buradakiler hep benim evlatlarım, yavrularım buradakiler benim yaniö diyerek konuştu. (DHA)