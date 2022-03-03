Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı - Son Dakika

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen 527 asayiş, kaçakçılık, siber ve terör suçlarının yüzde 99, 2'sini aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nca 2022 Şubat ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetleri kapsamında; meydana gelen 254 asayiş, 13 kabahat, 219 takibi gereken, 37 kaçakçılık, 2 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 527 olaydan yüzde 99,2'sine karşılık gelen 523'ü aydınlatıldı. Asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 39 bin 974 şahıs ile 11 bin 680 aracın sorgulaması yapılarak, 193 aranan şüpheli yakalan ve 5 kayıp şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet mermi, 1 adet kesici delici suç aleti ele geçirildi. Ay içerisinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Trafik uygulamalarında 39 bin 187 araç kontrol edildi 29 bin 770 araç ve 23 bin 330 kişinin sorgulandığı denetimlerde, bin 680 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 298 bin 508 TL cezai işlem uygulandı. 9 aranan araç ve 23 aranan şüphelinin yakalandığı trafik denetimlerindi 62 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak, 284 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen 37 ayrı operasyonda, 71 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı ve 69 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 22 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 110 gram eroin ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 6 adet sikke, 6 adet tarihi eser, 15 adet kazı malzemesi, 2 bin 370 litre kaçak içki, 2 adet tabanca, 1 adet şarj, 15 adet muhtelif fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet sahte para elde edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında, faaliyetlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, yasadışı yayın yapan 463 internet sitesi hakkında işlem yaparak, Türkiye üzerinden erişiminin engellenmesi sağladı. - DENİZLİ