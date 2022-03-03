Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı

03.03.2022 09:10
Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı

Son dakika haberi... Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen 527 asayiş, kaçakçılık, siber ve terör suçlarının yüzde 99, 2'sini aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen 527 asayiş, kaçakçılık, siber ve terör suçlarının yüzde 99, 2'sini aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nca 2022 Şubat ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetleri kapsamında; meydana gelen 254 asayiş, 13 kabahat, 219 takibi gereken, 37 kaçakçılık, 2 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 527 olaydan yüzde 99,2'sine karşılık gelen 523'ü aydınlatıldı. Asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 39 bin 974 şahıs ile 11 bin 680 aracın sorgulaması yapılarak, 193 aranan şüpheli yakalan ve 5 kayıp şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet mermi, 1 adet kesici delici suç aleti ele geçirildi. Ay içerisinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Trafik uygulamalarında 39 bin 187 araç kontrol edildi 29 bin 770 araç ve 23 bin 330 kişinin sorgulandığı denetimlerde, bin 680 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 298 bin 508 TL cezai işlem uygulandı. 9 aranan araç ve 23 aranan şüphelinin yakalandığı trafik denetimlerindi 62 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak, 284 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen 37 ayrı operasyonda, 71 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı ve 69 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 22 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 110 gram eroin ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 6 adet sikke, 6 adet tarihi eser, 15 adet kazı malzemesi, 2 bin 370 litre kaçak içki, 2 adet tabanca, 1 adet şarj, 15 adet muhtelif fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet sahte para elde edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında, faaliyetlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, yasadışı yayın yapan 463 internet sitesi hakkında işlem yaparak, Türkiye üzerinden erişiminin engellenmesi sağladı. - DENİZLİ

Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı

YORUMLAR
500
Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı VAN'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI VAN'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Kaçakçılık, Jandarma, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:30 Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu!
08:20 Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 09:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Jandarma Şubat ayında meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement