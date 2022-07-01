Son dakika haber... Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi

01.07.2022 11:28
Son dakika haber... Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi

Son dakika haber: Antalya Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince yerli turist yoğunluğunun beklendiği turizm kentinde, helikopterle trafik denetimi yaparak kurallara uymayanları tespit ediyor.

Antalya Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince yerli turist yoğunluğunun beklendiği turizm kentinde, helikopterle trafik denetimi yaparak kurallara uymayanları tespit ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun artması öngörülen noktalardaki kontrollerini sıklaştırdı.

Kentin özellikle giriş noktalarında yapılan kontrollerde trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin denetim yapılıyor. Uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama gibi hususlar kontrol ediliyor.

Antalya'da sorumluluk bölgesindeki kara yolunun farklı kesimlerinde kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere helikopter de eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de "Mil Mi-17" tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde trafik timleri, kara yolları ile kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş gerçekleştirdi.

Zaman zaman alçak irtifada yapılan uçuşlarda yoğunluk olan yerler tespit edilerek, takviye ekipler yönlendirildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler kara ekiplerine bildirildi, bu sürücülere ceza uygulandı.

253 sürücüye ceza

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu yaşanması beklenen noktalarda devam edecek denetimlerde şu ana kadar 253 sürücüye 261 bin 75 lira ceza uygulandı. Havadan özel kameralarla yapılan tespitlerde 77 otomobil trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Jandarma yetkililerince, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında şoför kusurlarının en aza indirilmesi, kural ihlallerine karşı caydırıcılığın artırılması amacıyla Kurban Bayramı süresince helikopterli denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı Beypazarı'nda yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı Otel çalışanlarına KADES tanıtıldı Otel çalışanlarına KADES tanıtıldı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:35:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement