Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

16.03.2022 10:10
Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

Son dakika haberi: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçı ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirirken olaylarla ilgili olarak 39 şahıs hakkında işlem başlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçı ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirirken olaylarla ilgili olarak 39 şahıs hakkında işlem başlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 09-15 Mart tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyon sonucu; 4 kilo 254 gram jamaika, 601 gram metamfetamin, 244 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 31 adet mühimmat, 1 adet kama, 2 adet hassas terazi, 13 bin 465 Türk Lirası ele geçirdi. Olaylarla ilgili 39 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Çocuklar artık internetten alıyor! Uyuşturucu kullanma yaşı giderek düşüyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement