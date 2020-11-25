Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

25.11.2020 22:51
Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince, kadınlara karanfil hediye edilerek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince, kadınlara karanfil hediye edilerek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malkara Hükümet Konağı önünde jandarma ve polis ekiplerince etkinlik düzenlendi. Kadınlara karanfil hediye eden kolluk kuvvetleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinliğe katılan Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye değinerek, KADES uygulamasını anlattı.

Eşine hediye etmek üzere ekiplerden karanfil alan erkekler de, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

Tekirdağ, Jandarma, Kadın, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika


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