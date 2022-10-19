Son dakika haber! Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haber! Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik eğitimi

19.10.2022 14:47
Son dakika haber! Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik eğitimi

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da jandarma ve polis ekipleri öğrenciler ile öğretmenlere simülasyon aracı ile eğitim verdi.

Afyonkarahisar'da jandarma ve polis ekipleri öğrenciler ile öğretmenlere simülasyon aracı ile eğitim verdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek olarak öğrenci ve öğretmenlere yönelik okul servis araçlarına inip binme, yaya geçitlerinde hareket tarzı, güvenli bisiklet kullanımı ve emniyet kemeri kullanımı hakkında eğitim verdi. Verilen eğitimlere ek olarak öğrenci ve öğretmenler emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilmek suretiyle emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalık oluşturuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik eğitimi - Son Dakika

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