Son dakika haber: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK DENİZ DİBİ VE SAHİLİ TEMİZLEDİ - Son Dakika
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Son dakika haber: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK DENİZ DİBİ VE SAHİLİ TEMİZLEDİ

21.09.2022 12:39

Son dakika gündem haberi... AYDIN İl Jandarma İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kuşadası ilçesinde deniz dibinde ve sahilde çevre temizliği yaptı.

AYDIN İl Jandarma İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kuşadası ilçesinde deniz dibinde ve sahilde çevre temizliği yaptı. Denizden kamyon ve otomobil lastiği, halı, sandalye gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre konularında farkındalık yaratmak, ekolojik sistemi korumak ve doğaya zarar veren insan kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla Güzelçamlı Mahallesi Sevgi Plajı'nda temizlik çalışması yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden, cam, plastik şişe, halı, çöp kutusu, sandalye, balıkçı malzemeleri, otomobil ile traktör lastiği çıkarıldı. Plajı da temizleyen ekiplere, bazı vatandaşlar destek verdi.

YORUMLAR
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Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kuşadası'nda temaslarda bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kuşadası'nda temaslarda bulundu
Kaynak: DHA

Kuşadası, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK DENİZ DİBİ VE SAHİLİ TEMİZLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK DENİZ DİBİ VE SAHİLİ TEMİZLEDİ - Son Dakika
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