Son dakika haber! Jandarma yolcu valizinde 11 kilo esrar ele geçirdi - Son Dakika

Antalya'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında bir şehirler arası yolcu otobüsünde yaptıkları aramada valiz içine gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kovanlık yol kontrol noktasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde H.B.'nin bavuluna uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 11 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu maddeyi teslim almaya gelen M.T, S.B., S.G. adlı şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA