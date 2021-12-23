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Son dakika haber | Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor

23.12.2021 11:48
Son dakika haber | Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından çalışmalarda, 450 bin 500 litre alkol ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından çalışmalarda, 450 bin 500 litre alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçak alkol üretimi ve satışı ile ilgili denetimlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Develi ilçesine bağlı Hoşça ve 100 Evler Mahallesi'nde D.Y. ve H.S.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 450 bin 500 litre şarap ve 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Son dakika haber | Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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