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Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

19.12.2021 22:49
Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 3-16 Aralık tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 kilogram 83 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram bonzai ele geçirildi. - SAMSUN

Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı
Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı - Son Dakika
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