Son dakika haber | JANDARMADAN DEZENFEKTAN OPERASYONU
Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 45 bin litre el dezenfektanı ele geçirildi.
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 45 bin litre el dezenfektanı ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy'da bir depoda piyasaya sürülmek üzere stoklanmış 45 bin litre dezenfektan ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda farklı ebatlarda ambalajlanmış halde binlerce litre dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirildi. Şirket sahibi A.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen dezenfektanlar İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi, dağıtım yapan işyeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan A.A.'nın Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:29
Kaynak: DHA
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