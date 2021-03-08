ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması

08.03.2021 17:19
ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması, System.String[]

Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlamasıAntalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yol uygulaması renkli görüntüler oluşturdu.

Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yol uygulaması renkli görüntüler oluşturdu. İlçedeki bir tesiste görevli dinozor kostümü giyen çalışanların da katıldığı uygulamada, durdurulan araçlardaki kadınlara çiçek verildi. Ağzındaki çiçekleri kendilerine uzatan dinozorları gören kadınlar ise hem şaşırdı hem mutlu oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timi, motorize tim ve Merkez Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri birlikte Göynük Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada; durdurulan araçlardaki kadın sürücüler ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yapılan uygulamaya ilçede faaliyet gösteren ve dinozorların gerçeğine uygun birebir boyutlarda üretilmiş maketlerinin yer aldığı tesiste çalışan ve dinozor kostümü giyen çalışanları da katıldı. Durdurulan araçlardaki kadınlara jandarma ekipleri ve dinozor kostümlü tesis çalışanları tarafından gül verildi. Ağzındaki çiçekleri kendilerine uzatan dinozorları gören kadınların hem şaşırdığı hem mutlu olduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Uygulama sırasında bazı kadınlar araçlarından inerek, jandarma ve dinozor kostümlü çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Uygulamada ayrıca Türkçe konuşan bir kadın turist, Türkiye'ye geldiği günden beri ilk defa gül aldığını söyleyerek, jandarma ve diğer çalışanlara teşekkür etti.

Uygulamaya destek veren Dinopark'ın Genel Koordinatörü Feride Uygur, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanılan uluslararası bir gündür. Ezilme ve sömürülmeye karşı 40 bin işçinin başlattığı hayatın her alanındaki mücadelesine bir semboldür. Kadın eylemlerinde 120 emekçi kadının acı bir şekilde hayatını yitirmesi bugünün ve kadının değerini çok daha önemli kılar. Kadınların her bir kimliğiyle kendini özgürce var edebildiği, eşit ve adil bir dünya, sadece bugün değil, her gün kadınlarımızın değerinin bilindiği güzel bir gelecek umuduyla, yeryüzündeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart etkinliği dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu yol uygulamasında bizler de kadın sürücülerimize gül armağan ettik. Tabii eğlenceli güzel kareler aldık. İnsanlar çok şaşırdı. Bizler de çok mutlu olduk" dedi.

ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması
ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması
ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması
ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması
ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması
ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması
ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Kemer'de dinozor kostümüyle Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika


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