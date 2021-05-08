Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler

08.05.2021 05:55

Son dakika haberine göre Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler Elektrik Panosunun ardındaki gizli bölmede kumar Kumarbazlara 'koçbaşı' ile şok baskın: 220 kişiye 1 Milyon lira ceza kesildi İzmir'in Bornova ilçesinde, tam kapanma...

Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler

Elektrik Panosunun ardındaki gizli bölmede kumar

Kumarbazlara 'koçbaşı' ile şok baskın: 220 kişiye 1 Milyon lira ceza kesildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, tam kapanma sürecinde jandarma tarafından üç ayrı adrese düzenlenen kumar operasyonlarında kilit sistemleri ile güçlendirilmiş kapılar açılamayınca, koçbaşı ile duvarların bir kısmını yıkarak baskın düzenlendi. Düzenlenen üç ayrı baskında 220 kişiye toplamda 1 Milyon 57 bin 100 TL para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde gece saatlerinde ilk olarak Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sitesi içerisinde bulunan ve daha önce iş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen adrese baskın düzenledi. Güvenlik kamerası ile korunan adreste içeride bulunan şahısların çok sayıda kilit kullanarak tasarlanmış kapıyı açmamaları üzerine, ekipler tarafından koçbaşı kullanıldı. Kapının açılamamasının ardından, duvarın bir kısmı koçbaşı ile yıkılarak içeri girildi.

Duvardaki 'Kolpaçino' tablosu dikkat çekti

Açtıkları delikten içeriye giren ekipler tarafından tombala oynadığı tespit edilen 85 kişi ile paraleldeki mekanda ise 23 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara kumar oynamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 518 bin 940 TL ceza uygulandı. Ayrıca, mekan içerisindeki duvarda 'Kolpaçino' filmine atıfta bulunarak duvara 'İçerisi Şampiyonlar Ligi, Pırlantacılar, Galericiler, İzmir'in Tüm Elit İnsanları Burada' yazılı Aydemir Akbaş'ın 'Sabri abi' ve Ebubekir Öztürk'ün 'Ganyotcu' rolüyle oynadığı fotoğraflarının da bulunduğu tablonun asıldığı görüldü.

Elektrik panosunun ardındaki gizli odada kumar oynarken yakalandılar

İkinci adres olan Gökdere Mahallesi'nde bulunan birçok katlı iş hanı içerisindeki daha önce iş yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese geçen ekipler burada da karşılaştıkları demir kapının koçbaşı ile açılamaması üzerine duvarın bir kısmını yıkarak içeriye girdi. Kumar oynayan çok sayıda vatandaşın suçüstü yapıldığı baskında, bir üst katta elektrik panosunun ardındaki gizli odada insanların olduğu bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Elektrik panosu da koçbaşı ile kırılarak içeri girildiğinde yine vatandaşların kumar oynadığı tespit edilirken, ayrıca alt katta da kumar oynayan şahısların olduğu ekipler tarafından belirlendi.

112 kişiye binlerce lira ceza kesildi

Bir araya toplanan ve kimlikleri alınarak tek tek sorguları yapılan 112 kişinin tombala oynarken suçüstü yapılması üzerine ekipler tarafından şahıslara kumar oynamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 538 bin 160 TL para cezası uygulandı.

Her üç olayın ardından 220 kişiye toplamda 1 Milyon 57 bin 100 TL para cezası uygulanırken, ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler

Para Cezası, Türk Lirası, İzmir, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler - Son Dakika


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