Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
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Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi

04.05.2022 11:24
Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi

Son dakika haberleri: Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kontrol edilen 58 adet araç içerisinde bulunan sürücü ve yolculara; emniyet kemerinin doğru kullanımı, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, hız limitlerine uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şeker ve kolonya ikramında bulunularak sürücü ve yolcular ile bayramlaşıldı. - ANTALYA

Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi
Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi
Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi

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Hisarcık, Jandarma, Antalya, Demre, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi - Son Dakika


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