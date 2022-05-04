Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kontrol edilen 58 adet araç içerisinde bulunan sürücü ve yolculara; emniyet kemerinin doğru kullanımı, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, hız limitlerine uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Şeker ve kolonya ikramında bulunularak sürücü ve yolcular ile bayramlaşıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Jandarmadan emniyet kemeri denetimi - Son Dakika