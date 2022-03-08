Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim - Son Dakika
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Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

08.03.2022 10:32
Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun hafriyat kamyonu trafiğinin olduğu kuzey mahallelerde, jandarma ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun hafriyat kamyonu trafiğinin olduğu kuzey mahallelerde, jandarma ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Taşıma standartlarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bodrum'un Gölköy, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerinde yoğun inşaat ve hafriyat faaliyetleri yürütülürken jandarma ekipleri de bölgedeki denetimlerini arttırdı. Yollarda yük taşıyan araçlara yönelik tonaj uygulaması yapan Bodrum İlçe Jandarma Trafik Tim komutanlığı ekipleri, taşıma standartlarına uymayan sürücü ve araç sahiplerine cezai işlem uyguluyor. Jandarma ekiplerince bölgede denetimlerin arttırılarak devam ettirileceği bildirildi. - MUĞLA

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Jandarma, Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim - Son Dakika
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