Son dakika haber | JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ BAYRAM DENETİMİ - Son Dakika

Son dakika haber | JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ BAYRAM DENETİMİ

Son dakika haberi... İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Son dakika haber | JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ BAYRAM DENETİMİ, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Araçlardaki yolcu sayıları ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetime eş zamanlı olarak havadan da destek verildi.

Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taşımacılığı da göz önüne alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı denetimleri arttırdı. Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri çıkışında yapılan trafik ve yol kontrol denetimlerde araçlardaki yolcu sayıları, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlendi. Denetime Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik ve Jandarma Suç Araştırma Timleri olmak üzere toplamda 326 Tim ve bin 36 personel katıldı.

Denetime eş zamanlı olarak Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile, denetim yapan ekiplere havadan destek sağlandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince yapılan uygulama esnasında, İçişlerinin Bakanlığı Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlar ve servis araçlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

Ayrıca Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taşımacılığı göz önünde bulundurularak otobüs şoförleri yolda fazla yolcu almamaları, uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri ile trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ BAYRAM DENETİMİ - Son Dakika
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