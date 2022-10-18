Son dakika haber: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Son dakika haber: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

18.10.2022 18:19
Son dakika haber: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Son dakika gelişmesine göre Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunak ilçesinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunak ilçesinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile alınan trafik tedbirleri çerçevesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları asayiş ve trafik ekipleri, Yunak ilçesinde helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere köy ve mahalle yolları ile şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında emniyet şeridi, banketler, şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme, öndeki aracı yakın mesafeden takip, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, araçlarını yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmeyerek kurallarına uymayan sürücüler uygulama yapan ekiplere bildirildi. Uygulama noktasındaki ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı. Hız kurallarına uyulması, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda da bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yorgun olan sürücüler araçlardan indirilerek bir süre dinlenmeleri sağlandı.

Yetkililer, trafik denetimlerinin amacının cezalandırmak değil, trafik güvenliğini esas alan, trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korumayı amaçlayan evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamak olduğunu açıkladı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Yunak, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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