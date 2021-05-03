Jandarmadan inşaata tombala baskını - Son Dakika

Jandarmadan inşaata tombala baskını

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde inşaat halindeki bir evde tombala oynayan 12 kişi jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe jandarma ekipleri alınan ihbarı değerlendirerek, ilçenin Ören Beldesi Tamyanı Mahallesinde inşaat halindeki bir eve baskın düzenledi.

Barakada tombala oynarken yakalanan 12 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereğince ve Sokağa Çıkma Yasağı İhlali gereğince para cezası yaptırımı uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile tombala oynamakta kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak, H.B isimli şahıs için ise kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.