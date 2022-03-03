Erzincan'da düzenlenen operasyonda 36 kilogram tütün, bandrolsüz sigara ile elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçe sınırlarında ikamet eden M.A. isimli şahsın iki farklı adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 17 kilo 388 gram kıyılmış açık tütün, 19 paket birer kilogramlık paketler halinde mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 280 makarona basılı bandrolsüz sigara, 32 elektronik sigara kartuşu, 1000 şeffaf kilitleme poşeti, 177 bandrolsüz 1 kilogramlık boş tekel paketi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.