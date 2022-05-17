Son dakika haber | Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu

17.05.2022 18:29
Son dakika haber | Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde A.D. ve İ.Ş. isimli şahısların Artvin ilinden temin ettiği kaçak sigara ve içkileri Rize iline getireceği ve piyasaya süreceği bilgisini etti. Şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler araçtan, 29 paket kaçak elektronik sigara, 120 paket bandrolsüz kaçak sigara, 13 şişe kaçak alkollü içki ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak malzemeler ile ilgili olarak şahıslara 3 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - RİZE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu - Son Dakika


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