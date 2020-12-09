Son dakika haber! Jandarmadan kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçti - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüphelinin otomobilini takibe aldı. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp kaçarken, arazide bıraktıkları çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçirildi.Olayla ilgili kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur