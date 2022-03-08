Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika
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Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği

08.03.2022 18:00
Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği

Son dakika haberlerine göre Muş'un Malazgirt Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarmalar, Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Muş'un Malazgirt Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarmalar, Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit aileleri ve engelli kadın bireyleri ziyaret ederek günlerini kullandılar. Engelli kadın bireylere tekerlekli sandalye de dağıtan jandarma ekipleri, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Engelli bireyler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aldıkları tekerlekli sandalyeler için çok sevindiklerini belirterek, jandarma personeline teşekkür ettiler. - MUŞ

Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği
Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği
Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği
Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği
Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği
Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği

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Kadınlar Günü, Malazgirt, Jandarma, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarmadan 'Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika
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