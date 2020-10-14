Son dakika haber! Jandarmadan kaya kartalına şefkat eli - Son Dakika

- Jandarmadan kaya kartalına şefkat eli

HAKKARİ - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, baygın halde bulunan kaya kartalını ayıltmak için elinde geleni yaptı.

Hakkari'nin Çatlikkuru köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon faaliyeti sırasında arazide yaralı olarak bulduğu ve nesli tükenmekte olan kaya kartalını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kartala su içererek kendine gelmesini sağlayan jandarma ekibi, daha sonra hayvanı Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine teslim etti. Yapılan detaylı muayene sonucu kartalın sağ kanadında kırık tespit edildi. Ayrıca kartalın sindirim sisteminde problemler olduğu, muhtemelen yediği bir şeylerden zehirlendiği kanısına varıldı. Tüm medikal ve cerrahi tedavisi yapılıp kanadı bandaja alınan kaya kartalı klinikte müşahede altında alındı.

Veteriner hekim Faysal Cindioğlu, kaya kartalını zamanında kliniğe getiren jandarma personeline duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, kartalın iyileşmesi halinde doğal yaşam alanına geri bırakılacağını söyledi.