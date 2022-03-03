Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması - Son Dakika
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Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması

03.03.2022 15:07
Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması

Bir son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı uygulaması yapıldı. Dron ile gerçekleştirilen uygulamada sürücülere kurallara uyulması konusunda uyarı yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi'nde belirtilen Güvenli Sistem Yaklaşımı çerçevesinde, seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeni ile oluşabilecek kazaların azaltılması ve emniyet kemeri takılmaması nedeni ile meydana gelen ölümlerin engellenmesi amacıyla, yol kullanıcılarında "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için Dron ile denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri denetimlerde sürücüleri kurallara uyması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması
Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarmadan kemer ve telefon uygulaması - Son Dakika


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