Jandarmadan kısıtlamasız ilk Cumartesi denetimi - Son Dakika

Jandarmadan kısıtlamasız ilk Cumartesi denetimi
İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde kahvaltı salonları, cafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kısıtlamasız ilk Cumartesi'nde Sarıyer'de denetimler gerçekleştirdi. Kahvaltı salonları, cafe ve restoranlara firen ekipler yüzde 50 oranında müşteri kabul ve HES kodu denetimlerini gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri işletme sahiplerini ve müşterileri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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