Antalya'nın Korkuteli ilçesi Jandarma Komutanlığında görevli personel, Batı Akdeniz Kızılay Kan Merkezine 25 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay ekipleri 3,5 ay sonra Korkuteli'ne geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı çalışması yapan ekiplere, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile görevli personeller 25 ünite kan bağışında bulundu. Kızılay ekipleri 1 hafta daha Korkuteli'nde olup kan bağışı almaya devam edecek. - ANTALYA