Son dakika haber: Jandarmadan köy okullarına hijyen desteği - Son Dakika

Elazığ'da jandarma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan köy okullarına hijyen malzemesi desteğinde bulunuyor.

Salgınla mücadeleye yönelik kırsaldaki çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her fırsatta köy okullarını ziyaret ederek çocuklara Kovid-19 hakkında bilgilendirme yapıyor.

Ziyaretlerde okulların maske ve dezenfektan gibi ihtiyaçlarını da tespit eden jandarma ekipleri, ihtiyaç duyulan okullara dezenfektan ve maske desteği sağlıyor.

Bu kapsamda jandarma, Mollakendi Beldesi'ne bağlı Karşıbağ mahallesinde bulunan Karşıbağ İlkokulu öğrencilerinin dezenfektan ve maske ihtiyacını karşıladı.

Yapılan yardımdan memnuniyet duyan okul yönetimi ve öğrenciler salgınla mücadelede kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.