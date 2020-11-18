Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden N.T. ve M.T. isimli şahısların kazanç elde etmek maksadıyla kumar oynattığı bilgisi alındı. 16 Kasım'da saat 23.30 sıralarında uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile birlikte 2 ev ve 1 işyerinde yapılan aramada; N.T. isimli şahsın evinde kumar oynayan 20 kişi suçüstü yakalandı. Suç aletlerine el konularak, şüpheliler N.T. ve M.T. isimli şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili 19 şahsa kumar oynamaktan 23 bin 275 TL ve 20 şahsa sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 18 bin TL olmak üzere toplam 41 bin 275 TL idari yaptırım uygulandı. - MUĞLA