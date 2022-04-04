Son dakika haber! JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün tabancayla Selim İyiol'u (25) öldürdüğü iddia edilen D.Ç.'yle bağlantılı olduğu belirlenen B.E. ve A.Ö., jandarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

Dün sabah saat 05.00 sıralarında Manavgat Oymapınar Yolu üzerinde öldürülen Selim İyiol'un katil zanlılarını yakalama amacıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Yapılan araştırmada Selim İyiol'un birçok suçtan kaydının olduğu tespit edilirken, cinayet şüphelisinin D.Ç. olduğu belirlendi. D.Ç.'yi yakalama amacıyla çalışmalarını sürdüren JASAT ekipleri, şüpheliyle bağlantılı olan ve 9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı bulunan A.Ö.'yü tespit etti. Jandarma ekiplerinden otomobille kaçmak isteyen şüpheliler B.E. ve A.Ö., yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 uyuşturucu ve uyarıcı hap, hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.