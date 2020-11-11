Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa "Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi" - Son Dakika

Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa "Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi"

11.11.2020 15:28
Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa

Edinilen son dakika haberine göre Uyuşturucuyla mücadele için jandarma köylerde.

Uyuşturucuyla mücadele için jandarma köylerde.

Türkiye'de ve dünyada kullanım yaşı her geçen gün düşen madde bağımlılığı konusunda, farkındalığı arttırmak amacı ile Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ve Yeşil Ay derneğiyle ortaklaşa "Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi" ile toplumu bilgilendiriyor.

Proje kapsamında köylerde, uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddeden korunma yolları konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucunun zararlarını anlattılar

Jandarma ekipleri, vatandaşlara ve öğrencilere uyuşturucu maddelerinin zararları ve insan hayatına verdiği olumsuz etkilerini anlattı. Bir şekilde uyuşturucu bağımlısı olanların tedavi süreçleri konusunda da bilgi veren jandarma ekipleri, öğrencilere topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri ve gelecek hedeflerine ulaşmak uyuşturucudan ve uyuşturucu madde kullanan arkadaş gruplarından uzak durmalarını istedi.

Jandarma, köylülere uyuşturucunun zararları ve sonucunda işlenen suçlar konusunda da ayrıntılı bilgiler verirken, köylüden gelen soruları cevapladı. Vatandaşlardan uyuşturucu ve diğer şüpheli durumlarda 156 Jandarma İmdat telefonunu arayıp, bilgi verilmesi istendi. - ARDAHAN

Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi
Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi
Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi
Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi
Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi

Uyuşturucu, Jandarma, Ardahan, Elele, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Jandarmadan ortaklaşa 'Sağlıklı Nesiller İçin Elele Projesi' - Son Dakika


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