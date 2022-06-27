Son dakika haber: Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber: Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı

27.06.2022 11:22
Son dakika haber: Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ormanlık alanlar içerisinde, mesire alanlarında ve ormanlara giriş noktalarında vatandaşlar yangın ve çevre temizliği konusunda uyarıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ormanlık alanlar içerisinde, mesire alanlarında ve ormanlara giriş noktalarında vatandaşlar yangın ve çevre temizliği konusunda uyarıldı.

Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşlar mesire alanlarında yoğunlaşırken, piknik ateşinden kaynaklı orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla jandarma ekipleri il genelinde mesire ve ormanlık alanları kontrol etti.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 26 Haziran 2022 günü 10.00-18.00 saatleri arasında 13 ilçede, Orman Yangınları ile Mücadele çerçevesinde ormanlık alan içerisinde, piknik alanlarında ve ormana giriş noktalarında 38 Asayiş, Trafik ekipleri ve 1 Jandarma Asayiş Komando Timi ile önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Önleyici Kolluk devriyesi sorasında piknik alanlarındaki vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturuldu" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı - Son Dakika
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