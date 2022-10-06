Son dakika haber: Jandarmadan sahte rakı operasyonu kamerada

Jandarmadan sahte rakı operasyonu kamerada

BURSA - Bursa'da jandarma tarafından bir kişinin sahte rakı ürettiği ve kendisine ait tekel bayiinde sattığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer İlçesi Unçukuru Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın işyerinde ve evinde yaptıkları aramada, 2 bin 760 adet kaçak sigara, 115 litre sahte rakı, 1,5 litre etil alkol, 5 adet anason yağı, 122 adet çeşitli markalarda hap ele geçirdi.

64 yaşındaki şahıs üretimi kendisi içmek için yaptığını söylese de ekipleri inandıramadı. Hakkında adli işlem başlatılan M.K. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla kaçak rakılara el konuldu.

Soruşturma sürerken, geçtiğimiz yıllarda Bursa'da sahte rakıdan dolayı çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.