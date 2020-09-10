Son dakika haber: Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli tarihi eserler, Yahyalı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haber: Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli tarihi eserler, Yahyalı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Yahyalı İlçesinde C.T.'nin aracında yapılan aramada; 5 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca Melikgazi İlçesinde Ş.D.'nin üzerinde yapılan aramada ise 28 adet sikke, 2 adet mühür, 1 adet yüzük ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Uyuşturucu, Melikgazi, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 17:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Terör örgütü PKK mensubu İsa Özer, MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi Yunanistan, Türk heyetiyle NATO'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Bahçede su kuyusu açmak isteyen 4 kişi göçük altında kaldı: 2 ölü Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur         
19:50
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak         
19:09
Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli         
18:53
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi         
15:59
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Hurda yığınına dönen araçtan mucize eseri sağ çıktı Hurda yığınına dönen araçtan mucize eseri sağ çıktı         
10:40
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 00:37:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei