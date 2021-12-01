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Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU

01.12.2021 15:20

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Kaş ilçesinde jandarma, 3 aylık araştırma sonrası dün düzenlenen 'Kaş Narko Kıran' adlı operasyonda 'torbacı' olarak nitelendirilen 18 şüpheliyi yakaladı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde jandarma, 3 aylık araştırma sonrası dün düzenlenen 'Kaş Narko Kıran' adlı operasyonda 'torbacı' olarak nitelendirilen 18 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden birinin uyuşturucuyu evdeki elektrik panosuna sakladığı belirlendi.

Jandarma ekipleri Antalya ve çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kaş'ta satan kişilerin yakalanmasına yönelik Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Jandarmanın 3 ay süren araştarması sonrası ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu madde imal ettiği ve ticareti yaptığı belirlenen 20 şüphelinin adresi tespit edildi. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK Timi ve Jandarma Komanda Timleri dün 'Kaş Narko Kıran' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin evine eş zamanlı yapılan baskında 18 kişi gözaltına Evlerde yapılan aramada 300 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 150 gram esrar, 35 gram kenvir tohumu, 40 adet sentetik hap, 60 gram bonzai, 2 adet tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma, baskında şüphelilerin uyuşturucu maddeyi mutfaktaki kavanozda, kapene altında, elektrik panosunda sakladığı belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin ifadeleri devam ediyor.

Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU
Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU
Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU
Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | JANDARMADAN TORBACILARA YÖNELİK 'KAŞ NARKO KIRAN' OPERASYONU - Son Dakika
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