Son dakika haber: Jandarmadan tütün operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarmadan tütün operasyonu
21.12.2020 10:59
Son dakika haberlerine göre Adana'da jandarma ekipleri 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirdi.
Adana'da jandarma ekipleri 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ceyhan ve Feke ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda ve yol kontrol uygulamalarında 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı. - ADANA
Son Dakika Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 471,8 liradan işlem görüyor Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı