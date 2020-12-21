Son dakika haber: Jandarmadan tütün operasyonu - Son Dakika

Adana'da jandarma ekipleri 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ceyhan ve Feke ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda ve yol kontrol uygulamalarında 137 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı. - ADANA