Son dakika haber! Jandarmadan Üniversite öğrencilerine KADES semineri - Son Dakika

Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla geliştirilerek kadınlara yönelik sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Erzurum İl Jandarma personelinden Jandarma Astsubay Üst Çavuş KADES uzmanı Tuğba Güven, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ayşe Ağdağ ve Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Hamit Kılıç, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerine bilgi verildiler.

Dekanlık toplantı salonunda düzenlenen seminerde Jandarma Astsubay Üst Çavuş Tuğba Güven, KADES'i öğrencilere anlattıktan sonra uygulamayı akıllı cep telefonlarına nasıl indireceklerini gösterdi. Toplantıda ayrıca öğrencilere KADES'i anlatan broşür dağıtıldı.

Toplantı sonunda Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt jandarma personeline teşekkür etti. Yeşilyurt, "Çocuklarımız her ne kadarda güvende olsalar bile bu uygulamadan hepsinin haberdar olması lazım. Bu tür programların Jandarma ve Emniyet ile birlikte daha sık yapacağız. Herşey çocuklarımızın emniyeti için" dedi.

Programa Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ethem Gökbuğa, Oltu Halk Eğitim Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu İlçe Emniyet personeli Komiser Müge Yılmaz, Öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM