Son dakika haberi! Kayseri'de jandarmaya "doğal afetler ve çadır kurma eğitimi verildi - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeline, "doğal afetler ve çadır kurma" eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, doğal afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale hizmetlerindeki etkinliğin arttırılması ve vatandaşın barınma ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması amacıyla jandarma personeline yönelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli olarak doğal afetler ve çadır kurma eğitimi gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik eğitim faaliyetlerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile iş birliği halinde devam edileceği bildirildi.